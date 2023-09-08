Виїзд за кордон обмежать лише для жінок, яких було мобілізовано, - Веніславський

Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, яких мобілізували до Сил оборони.

Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", - пояснив він.

Щодо жінок, які будуть поставлені на військовий облік - наразі, за його словами, жодних обмежень у їхньому виїзді немає і це питання не розглядається.

Парламентар наголосив, що й зараз є жінки, які стоять на військовому обліці й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.

Раніше Веніславський повідомив, що жінки, які перебуватимуть на військовому обліку, набувають статусу військовозобов’язаних. Тому виїзд за кордон для них буде обмежено.

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