У Польщі побили українських підлітків, затримано трьох підозрюваних

У польському Гданську поліція затримала трьох осіб, причетних до нападу на двох 16-річних підлітків з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У понеділок співробітники поліції в Гданську отримали повідомлення про напад на дівчину-підлітка. Повідомлялося, що 26-річна жінка підійшла до жертви і безпричинно почала бити її кулаками по обличчю і голові. Крім того, вона кинула в неї її телефон, пошкодивши його.

За подругу заступився одноліток, за що на нього напали двоє чоловіків.

"Зловмисники кілька разів вдарили і душили його, розбивши при цьому окуляри, а також викинули у воду чохол від телефону", – розповіла молодший шериф Магдалена Ціска з Гданського міського відділу поліції.

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Співробітники поліції прибули на місце події, і потерпіла вказала на жінку, яка напала на неї раніше. Поліцейські негайно затримали її. Жінка була п'яна і мала понад 0,5 проміле алкоголю в організмі. Затриману жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Справою зайнялися криміналісти, які почали шукати винних у побитті 16-річного підлітка, додає Ціска.

Жінці вже висунули звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та заподіянні матеріальних збитків.

У середу в гданському районі Стоги затримали 28-річного жителя Гданська. Вчора до 22:00 був затриманий також 43-річний чоловік.

За заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі. Таке ж покарання передбачено за пошкодження майна. За участь у побитті передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.

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