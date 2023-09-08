Естонія пропонує сусіднім країнам запровадити спільне ембарго на торгівлю проти Росії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас обговорює з іншими балтійськими сусідніми країнами та Фінляндією запровадження спільного торговельного ембарго проти РФ.

Про це повідомляє ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що сусіднім країнам необхідно запровадити єдине торговельне ембарго щодо РФ.

Як зазначається, з Естонії до РФ щоденно їдуть вантажі з товарами, які не потрапили під санкції, у тому числі електронікою, обладнанням, продуктами харчування.

За словами естонського міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, Таллінн не може самостійно перекрити кордон, інакше постраждають естонські підприємства. Міністр додав, що обмеження щодо торгівлі слід обговорити з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії.

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"Так, ми могли б ухвалити спільне рішення про заборону транзиту через Росію підсанкційних товарів для адресатів у третіх країнах", – зазначив Цахкна.

За словами Каллас, інші країни наразі не підтримали пропозицію Естонії. Вона наголосила, що ключовою країною у цьому питанні є Фінляндія. Вона додала, що ще не спілкувалася з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо з цього питання, але обіцяла зробити це.