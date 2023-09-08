Через ворожі обстріли та атаки дронів знеструмлено частину споживачів у 7 областях України, - Міненерго

Ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж. Ремонтні роботи тривають з дозволу військових.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія - без світла", - йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують обстріли прифронтових та прикордонних з РФ областей. На Донеччині через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі та підстанція, що призвело до знеструмлення 4 тисяч абонентів у 9 населених пунктах. Частково абонентів заживлено.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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