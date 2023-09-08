Путін убив Пригожина, для України на одного терориста менше, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за ліквідацією ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина стоїть російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Путін здувся - як людина, як політик. Він убив Пригожина - принаймні таку інформацію маємо", - сказав він на саміті "Ялта" у Києві.

"У нас в Україні жалобних днів, коли небо втратило Пригожина, не було. Для нас це на одного терориста менше", - додав глава держави.

За словами Зеленського, моральних дух росіян упав, оскільки вони прикривалися "вагнерівцями", кидали їх вперед, а повертатися їм назад не можна було.

"Я думаю, що цей захист, прикриваючись життям найманців, вагнерівців, вони це втратили. Для нас це безперечно плюс", - сказав президент.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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