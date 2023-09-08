Окупанти на "виборах" збирають дані про потенційних призовників для військкоматів, - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог готується до мобілізації на ТОТ півдня і вже створив мережу військкоматів на захоплених землях Запоріжжя, але ця репресивна структура не має даних. Тому ворог використовує "вибори", аби набрати інформацію про чоловіче населення регіону.
Відсьогодні почалось голосування саме в "дільницях", яке триватиме по 10 вересня. Чоловіче населення, яке бере участь у голосуванні, фактично одночасно реєструється й у російських військкоматах, яким фейкові ТВК передають паспортні дані", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зауважили, що мобілізація мешканців захоплених земель є порушенням міжнародного гуманітарного права й винні в цьому злочині особи нестимуть відповідальність.