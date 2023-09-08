У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: 1 особа загинула, 54 дістали поранення, зокрема 9 працівників поліції. ФОТОрепортаж
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Внаслідок обстрілу Кривого Рогу рашистами загинула 1 особа, а 54 дістали поранення.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції", - йдеться в повідомленні.
Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуто намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.