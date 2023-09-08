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У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: 1 особа загинула, 54 дістали поранення, зокрема 9 працівників поліції. ФОТОрепортаж

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Внаслідок обстрілу Кривого Рогу рашистами загинула 1 особа, а 54 дістали поранення.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції", - йдеться в повідомленні.

Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуто намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

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У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: 1 особа загинула, 54 дістали поранення, зокрема 9 працівників поліції 01
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: 1 особа загинула, 54 дістали поранення, зокрема 9 працівників поліції 02
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: 1 особа загинула, 54 дістали поранення, зокрема 9 працівників поліції 03

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Топ коментарі

  • Вадим Владимирович ca588c1e
    Такое впечатление что ПВО только есть под Киевом.
  • Любов Зайшла a6827dce
    Порошенко! захистив Київ. міг би захистити і Україну. та ми обрали шашлики
  • Ольга Костыря 22c17405
    Это не впечатление. Так и есть.
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