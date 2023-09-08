Окупаційна влада заявляє про відкриття понад 600 виборчих дільниць у Донецькій області
Про це повідомило російське агентство "Интерфакс" із посиланням на виборчком РФ, передає Цензор.НЕТ.
За даними так званого виборчкому, у Донецькій області в п'ятницю в області відкрили 615 виборчих дільниць.
"У єдиний день голосування (10 вересня) їх кількість збільшиться приблизно до 700. Усього в республіці маємо проголосувати близько двох мільйонів виборців", - заявили у відомстві.
В окупованих регіонах жителів зобов'язують "обрати" так званих "депутатів Народної Ради республіки" та представницьких органів окупаційних муніципальних утворень.
Псевдовибори на окупованих територіях України РФ проводитиме з 8 до 10 вересня.
Росія "включила" тимчасово окуповані Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня 2022 року та заявила про наміри провести восени 2023 року "вибори".