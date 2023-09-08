Окупаційна влада заявляє про відкриття понад 600 виборчих дільниць у Донецькій області

8 вересня російська окупаційна адміністрація відкрила виборчі дільниці на територіях тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей для проведення фіктивних виборів.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс" із посиланням на виборчком РФ, передає Цензор.НЕТ.

За даними так званого виборчкому, у Донецькій області в п'ятницю в області відкрили 615 виборчих дільниць.

"У єдиний день голосування (10 вересня) їх кількість збільшиться приблизно до 700. Усього в республіці маємо проголосувати близько двох мільйонів виборців", - заявили у відомстві.

В окупованих регіонах жителів зобов'язують "обрати" так званих "депутатів Народної Ради республіки" та представницьких органів окупаційних муніципальних утворень.

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Псевдовибори на окупованих територіях України РФ проводитиме з 8 до 10 вересня.

Росія "включила" тимчасово окуповані Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня 2022 року та заявила про наміри провести восени 2023 року "вибори".