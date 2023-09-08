Студентам, які зголосяться воювати, можуть оплатити навчання: в Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким студенти денної форми навчання можуть зголоситися на призов до війська. В такому разі держава забезпечить їм безкоштовне здобування освіти.

Йдеться проєкт закону №9672-1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Верховної Ради. Його автор - "слуга народу" Георгія Мазурашу.

Він пропонує доповнити ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в який йдеться, що студенті не мобілізуватимуть, такими словами: "громадяни зазначених категорій можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян".

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Потребу в ухваленні таких змін Мазурашу обґрунтовує тим, що "нам необхідно стимулювати додатково громадян ставати на захист Вітчизни". Метою законопроєкту вказано стимулювання студентів до добровільної мобілізації.

"Запропоновані зміни, зокрема, можуть сприяти тому, що громадяни, які навчаються на платній основі, можуть за власним бажанням давати згоду на призов на військову службу під час мобілізації і отримати за це додатковий бонус від держави у вигляді забезпечення безоплатності здобуття відповідної освіти", - йдеться в пояснювальнія записці до законопроєкту.

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Також Мазурашу твердить, що реалізація таких змін "не потребує негайних додаткових витрат з Державного бюджету України".

Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді 5 вересня.