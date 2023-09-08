У Білорусі демонтували вже понад половину наметів у таборі ПВК "Вагнер", - "Беларускі Гаюн"

Демонтаж наметів табору ПВК "Вагнера" у селі Ціль під Осиповичами (Білорусь) розпочався 28 липня. Наразі вже немає понад половину наметів.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"За даними моніторингової групи, на початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів (включно з наметами для господарчих потреб), а на поточний момент розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%", - йдеться в повідомленні.

З 23 серпня розібрали майже 60 наметів. Зазначається, що на кінець серпня припав найактивніший період демонтажу.

Станом на 8 вересня, табір ПВК "Вагнера" налічує близько 130 наметів, або близько 45% від початкової кількості.

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