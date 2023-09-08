Російський флот вдається до хитрощів у Чорному морі, щоб створити видимість контролю, - ВМС ЗСУ

Чорноморський флот РФ зараз не блокує судна в акваторії Чорного моря, але вдається до хитрощів, щоб створити видимість контролю як для внутрішньої російської, так і світової аудиторії.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз вони здебільшого зайняті тим, що несуть службу з охорони і оборони своїх пунктів постійної дислокації, місць базування, свого узбережжя. Їх тактика в Чорному морі зводилася до дуже простої формули: 12 морських миль - це суверенна територія, це територіальне море так зване. Це та частина моря від берега, яка є фактично територією держави", - сказав речник.

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Однак, за словами речника ВМС, флот Росії вдається до хитрощів, щоб створити видимість контролю над Чорним морем і вантажними перевезеннями як для внутрішньої російської аудиторії, так і для світової.

"Вони, користуючись міжнародним правом, перекривають ділянку моря в цій частині внутрішній - економічній зоні - і оголошують там про проведення, наприклад, навчань зі стрільб. Це дозволяється. І, відповідно, у них з’являється юридичний привід для того, щоб цю ділянку контролювати. Вони їх (навчання. - Ред.) завжди роблять на торгових шляхах для того щоб ускладнити мореплавство в такий спосіб. Деякі судна на це, звісно, не зважають, розуміючи що це все по факту фейк" - каже Плетенчук.

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Насправді флот РФ не має таких повноважень у морі, тому вдається до хитрощів, офіційно прикриваючись навчаннями, додає речник ВМС ЗСУ.

"Для цього немає приводів, немає мандату. Хто взагалі може оголошувати якесь ембарго, наприклад, блокаду? Це мають озвучувати міжнародні організації. І Росія це розуміє чудово, і тому вони вдаються до таких хитрощів. Але при цьому їхня риторика для внутрішнього споживача - вона зовсім інша. У себе в інформаційному і в міжнародному просторі (це звучить. - Ред.) саме як запобігання контрабанди зброї".