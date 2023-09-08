Жительці Харківщини, яка стала "в.о. директора" ліцею під час окупації та їздила до РФ на "курси", повідомлено про підозру, - прокуратура
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На Харківщині жінка під час окупації стала "в.о. директора" у ліцеї та їздила до Курська та Бєлгорода на "курси перепідготовки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Зазначається, що 34-річна жителька с. Оскіл Ізюмського району під час окупації населеного пункту добровільно зайняла посаду "в.о. директора" у ліцеї.
"Вона всебічно планувала русифікувати освітній процес. Насамперед, запроваджувала російську мову та організовувала навчання за російськими підручниками. "Директорка" навіть встигла пройти курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у м. Курськ та м. Бєлгород рф, аби виховувати дітей "в русском духе", - зазначили у прокуратурі.
34-річній жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).