Жительці Харківщини, яка стала "в.о. директора" ліцею під час окупації та їздила до РФ на "курси", повідомлено про підозру, - прокуратура

На Харківщині жінка під час окупації стала "в.о. директора" у ліцеї та їздила до Курська та Бєлгорода на "курси перепідготовки".