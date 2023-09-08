Глава МЗС Франції Колонна щодо висловлювання Путіна про Зеленського: Доведений антисемітизм

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прокоментувала антисемітські заяви Володимира Путіна про президента України Володимира Зеленського і назвала їх "мерзенними".

Про це вона написала у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Мерзенні інсинуації та бридкі висловлювання. Доведений антисемітизм: заяви російського президента 5 вересня про українського президента та Україну обурливі", - написала Колонна.

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