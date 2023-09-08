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Глава МЗС Франції Колонна щодо висловлювання Путіна про Зеленського: Доведений антисемітизм

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Глава МЗС Франції Колонна щодо висловлювання Путіна про Зеленського: Доведений антисемітизм
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прокоментувала антисемітські заяви Володимира Путіна про президента України Володимира Зеленського і назвала їх "мерзенними".

Про це вона написала у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Мерзенні інсинуації та бридкі висловлювання. Доведений антисемітизм: заяви російського президента 5 вересня про українського президента та Україну обурливі", - написала Колонна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єврейська конфедерація відповіла на чергові антисемітські заяви Путіна на адресу Зеленського: Намагається виправдати вторгнення. ВIДЕО

Топ коментарі

  • discovery
    я б не чіплявся за національнісь - не гарно це, кацапняче це..
  • вячеслав карпович fdb20ae5
    F Ізраїль - країна меа якої записана в Коституції як захист євреїв у всьому світі - сором"язливо мовчить.
    Бридко дивитись. І на всіх цих піз**болів що кричали: - " Не критикуйте Ізраїль, не треба нічого говорити про дистримінацію громадян Украйни при перетені кордону або про співпрацю із ******". Бридкі бариги.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Зеленський це наш єврей і тільки нам можна його антисемітити
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