Глава МЗС Франції Колонна щодо висловлювання Путіна про Зеленського: Доведений антисемітизм
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Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прокоментувала антисемітські заяви Володимира Путіна про президента України Володимира Зеленського і назвала їх "мерзенними".
Про це вона написала у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Мерзенні інсинуації та бридкі висловлювання. Доведений антисемітизм: заяви російського президента 5 вересня про українського президента та Україну обурливі", - написала Колонна.