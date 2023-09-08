РФ у серпні вивела свою авіацію з території Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Війська РФ вивели з території Білорусі свою авіацію. Там залишився лише один російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані "Беларускі Гаюн".

"Однією з головних подій серпня можна називати виведення всього авіаційного угруповання ВКС РФ, яке входило до складу РГВ (Региональная группировка войск. - Ред.). Це сталося ще 5 серпня.

З аеродрому "Мачулищи" на аеродром "Сеща" (Брянська обл) відлетіли 11 вертольотів (4 од. Мі-8 та 7 од. Мі-24) ВКС РФ.

З аеродрому "Барановичи" до РФ вилетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними "Беларускі Гаюн", більшість літаків та гелікоптерів, які відлетіли, перебували у Білорусі від початку січня 2023 року.

"Таким чином, авіаційний компонент РГВ в Білорусі припинив існувати. Станом на 1 вересня в Білорусі залишався лише один штурмовик Су-25 ВКС РФ, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда", - зазначили у моніторинговій групі.

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