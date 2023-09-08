На Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків: один з них у важкому стані, за його життя борються лікарі

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє осіб - це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.



"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого.



Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу", - написав він.

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