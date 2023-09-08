За образу військових можуть запровадити відповідальність - арешт або штраф

До Верховної Ради внесли законопроєкт про запровадження покарань за прояв неповаги до військовослужбовців. За це хочуть карати арештом чи штрафом.

Пропозиція міститься в проєкті закону №10014, зареєстрованого представником президента у ВР Федором Веніславським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Верховної Ради.

Він пропонує доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 185 - "Неповага до військовослужбовця Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань".

Також, згідно із законопроєктом, карати будуть за неповагу до співробітників ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, УДО, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, ДПСУ.

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Під неповагою в законопроєкті розуміють публічно виявлену образу, в образливе чіпляння до військових чи перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод.

Запропоноване покарання - штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (3400-5100 гривень), адміністративний арешт на строк до 15 діб, громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисні роботи на строк від 240 до 360 днів.

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Метою та завданням прийняття законопроєкту у пояснювальній записці називають посилення правового захисту військовослужбовців.