Румунія модернізує порт Констанца для збільшення імпорту українського зерна, - Reuters

8 вересня уряд Румунії планує затвердити план модернізації дорожньої інфраструктури в порту Констанца, що є частиною масштабніших інвестицій у порт, які можуть сприяти імпорту більшої кількості зерна з України.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Констанца є одним із найбільших альтернативних експортних маршрутів України, куди зерно доставляється автомобільним, залізничним транспортом або баржами по Дунаю.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, і румунські урядовці заявили, що мають намір подвоїти щомісячну потужність транзиту українського зерна до Констанци до 4 мільйонів тонн протягом найближчих місяців", - йдеться у матеріалі.

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Уряд Румунії модернізував десятки залізничних ліній, що з'єднують країну з Україною, а на Дунаї ведуться роботи, щоб забезпечити проходження більшої кількості барж, в тому числі шляхом найму лоцманів і забезпечення можливості навігації в нічний час.

У порту Констанца Міністерство транспорту використає кошти ЄС для ремонту або зміцнення існуючої інфраструктури, будівництва нових доріг, пандусів і кільцевих розв'язок, а також запуску цифрової системи управління рухом.

"Це очевидний доказ того, що Румунія докладає серйозних зусиль для підтримки України, забезпечуючи транзит зерна, а також для об'єднання регіону", - заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

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За словами глави української профспілки зернотрейдерів УЗА, експорт через порт Констанца може зрости до 35 млн тонн за сезон.

Роботи в порту, вартість яких складе 721,3 млн леїв (155,67 млн дол. США), розраховані на 36 місяців.