Глава МЗС Британії Клеверлі: "Фейкові "вибори" РФ є спробою легітимізувати безпідставні претензії на суверенну територію України"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що проведення бутафорських "виборів" Росією на тимчасово окупованих територіях є спробою легітимізувати її безпідставні претензії на суверенну територію української держави.

Про це він написав у соцмережі Х (колишній Твіттер), інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна проводити вибори в іншій країні. Бутафорські "вибори" Росії в Україні є ганебною спробою легітимізувати її безпідставні претензії на суверенну українську територію", - зазначив глава МЗС Британії.

Нагадаємо, Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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МЗС України закликає світ засудити незаконні "вибори" РФ на окупованих територіях, оскільки вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив про потужні вибухи в окупованому Бердянську біля виборчої дільниці у п'ятницю 8 вересня.