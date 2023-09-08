Росіяни можуть влаштувати на псевдовиборах теракти та звинуватити в цьому Україну, - Центр нацспротиву

Люди на тимчасово окупованих територіях мають уникати участі у псевдовиборах, зокрема через те, що ворог може здійснити теракти і звинуватити в цьому Сили оборони України.

Про це заявив речник Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій "Остап", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємось, що люди на ТОТ уникатимуть участі у псевдовиборах. З тієї причини, що ворог може здійснити теракти або якусь іншу провокацію і звинуватити в цьому Сили оборони", - сказав речник.

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Крім того, за його словами, чоловіки, які прийдуть на дільницю, можуть потрапити у списки на мобілізацію для окупантів. "Якщо все-таки примусили йти на дільницю, то записуйте чи фотографуйте імена на бейджах, які є у членів виборчих комісій. Передасте будь-яким зручним методом інформацію про них Силам оборони", - зазначив "Остап".

Він порадив, якщо є можливість псувати бюлетені, зокрема, можна поставити декілька галочок: "Це нічого не змінить у результаті, тому що жодного результату не існує. Результат уже сформований чітко у кожній громаді. Ці ключові речі можна і треба робити. Але головне - будьте обережні. Якщо є загроза вашому життю, подбайте насамперед про свою безпеку".

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За словами речника, насправді псевдовибори вже відбуваються з 1 вересня, тому що мобільні групи росіян ходять по будинках і змушують людей голосувати на дому. Вони роблять це тому, що практика показала, що люди не йдуть на дільниці, а тому важко на пропагандистських каналах зробити картинку черг. І вони змушені витрачати ресурси і звозити людей з території РФ, які нібито є місцевими.

Крім того, "Остап" зауважив, що списки людей, які є членами комісій на цих псевдовиборах, є і в Силах оборони. "Ми знаємо цих людей і що на них чекає у майбутньому", - додав він.