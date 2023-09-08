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Стефанчук закликав країни G7 та ЄС бути готовими підтримати українську енергосистему восени та взимку

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Стефанчук закликав країни G7 та ЄС бути готовими підтримати українську енергосистему восени та взимку
Україна очікує на те, що Росія завдаватиме нових атак по енергетичній інфраструктурі восени та взимку. Київ закликає ЄС та G7 бути готовими до підтримки стійкість української енергосистеми.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на парламентському саміті "Групи семи" 8 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода. 

"Виклики загрозливі – і ми очікуємо, що ситуація буде лише загострюватись. Чекаємо нових атак на нашу енергосистему цієї осені та зими. Я прошу країни "Групи Семи" та Європейський Союз бути готовими підтримати Україну та стійкість нашої енергосистеми", – сказав він.

Стефанчук назвав серед видів такої допомоги енергетичне обладнання: "електротехнічні лабораторії, арматуру, траверси, посилені бетонні опори, супутниковий зв’язок, резервні потужності та пальне".

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"Будь-яка допомога та ініціатива є корисною: як загальнодержавні рішення, так і програми солідарності місцевої влади, політиків, громадян. Просто зараз я хотів би подякувати Президентці Європарламенту Роберті Мецолі за її програму "Генератори надії", – заявив він.

Крім того, він розповів про плани України трансформувати свою енергетику, зокрема, продовжувати інтеграцію енергосистеми в європейську ENTSO-E і збільшувати видобуток природного газу.

Стефанчук також закликав партнерів України запровадити санкції проти ядерного російського сектору, передусім проти "Росатому" та його дочірніх компаній.

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    Присмокталися до Європи, як кліщі. Самі асболютно нічого не зробили за свою каденцію для захисту країни у всіх галузях, а тепер Європа має "підтримувати Україну". А терпець Європі годувати зелених крадіїв і брехунів не обірветься?
  • 18c49ed2
    Именно поэтому вы и турнули Зеркаль с Минэнерго? За то, что она рассказала?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Київ закликає ЄС та G7 бути готовими до підтримки стійкість української корупційної зеленої антиукраїнської системи,котра ще на рік не готова до закликів ЄС І G-7 по електронному декларуванні.
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