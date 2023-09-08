Стефанчук закликав країни G7 та ЄС бути готовими підтримати українську енергосистему восени та взимку
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на парламентському саміті "Групи семи" 8 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.
"Виклики загрозливі – і ми очікуємо, що ситуація буде лише загострюватись. Чекаємо нових атак на нашу енергосистему цієї осені та зими. Я прошу країни "Групи Семи" та Європейський Союз бути готовими підтримати Україну та стійкість нашої енергосистеми", – сказав він.
Стефанчук назвав серед видів такої допомоги енергетичне обладнання: "електротехнічні лабораторії, арматуру, траверси, посилені бетонні опори, супутниковий зв’язок, резервні потужності та пальне".
"Будь-яка допомога та ініціатива є корисною: як загальнодержавні рішення, так і програми солідарності місцевої влади, політиків, громадян. Просто зараз я хотів би подякувати Президентці Європарламенту Роберті Мецолі за її програму "Генератори надії", – заявив він.
Крім того, він розповів про плани України трансформувати свою енергетику, зокрема, продовжувати інтеграцію енергосистеми в європейську ENTSO-E і збільшувати видобуток природного газу.
Стефанчук також закликав партнерів України запровадити санкції проти ядерного російського сектору, передусім проти "Росатому" та його дочірніх компаній.