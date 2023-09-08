На період святкування Рош га-Шана в Умані запровадять особливий режим, до міста почали прибувати хасиди

В Умані на період святкування Рош га-Шана запровадять особливий режим. До міста вже почали прибувати хасиди.

Про це повідомила очільниця Умані Ірина Плетньова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі та гості громади! З 11.09.2023 по 21.09.2023 на території міста Умань встановлюється особливий режим вʼїзду та виїзду, пересування громадян у звʼязку з святкуванням паломниками-хасидами релігійного свята", - йдеться в повідомленні.

Забороняється вʼїзд транспортних засобів, зокрема:

з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка (база товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт Будівельний");

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Каштанову;

вʼїзд з с. Родниківка до м. Умань на вул. Павлова.

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З посиленим контрольно-пропускним режимом забезпечується рух транспортних засобів такими вулицями, зокрема:

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка;

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Вокзальну;

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Михайлівську;

вʼЇзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Єднання;

вʼїзд з с.Городецьке (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на перехресті вул. Городецька - вул. Максима Залізняка м. Умань;

вʼїзд. з с. Родниківка (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на вул. Київській, м. Умань.

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Забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.

"Прошу бути толерантними та з розумінням віднестися до ситуації", - додала Плетньова.