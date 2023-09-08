На період святкування Рош га-Шана в Умані запровадять особливий режим, до міста почали прибувати хасиди
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В Умані на період святкування Рош га-Шана запровадять особливий режим. До міста вже почали прибувати хасиди.
Про це повідомила очільниця Умані Ірина Плетньова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Забороняється вʼїзд транспортних засобів, зокрема:
- з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка (база товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт Будівельний");
- вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Каштанову;
- вʼїзд з с. Родниківка до м. Умань на вул. Павлова.
З посиленим контрольно-пропускним режимом забезпечується рух транспортних засобів такими вулицями, зокрема:
- вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка;
- вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Вокзальну;
- вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Михайлівську;
- вʼЇзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Єднання;
- вʼїзд з с.Городецьке (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на перехресті вул. Городецька - вул. Максима Залізняка м. Умань;
- вʼїзд. з с. Родниківка (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на вул. Київській, м. Умань.
Забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.
"Прошу бути толерантними та з розумінням віднестися до ситуації", - додала Плетньова.