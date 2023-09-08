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На період святкування Рош га-Шана в Умані запровадять особливий режим, до міста почали прибувати хасиди

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На період святкування Рош га-Шана в Умані запровадять особливий режим, до міста почали прибувати хасиди
В Умані на період святкування Рош га-Шана запровадять особливий режим. До міста вже почали прибувати хасиди.

Про це повідомила очільниця Умані Ірина Плетньова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Забороняється вʼїзд транспортних засобів, зокрема:

  • з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка (база товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт Будівельний");
  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Каштанову;
  • вʼїзд з с. Родниківка до м. Умань на вул. Павлова.

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З посиленим контрольно-пропускним режимом забезпечується рух транспортних засобів такими вулицями, зокрема:

  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка;
  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Вокзальну;
  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Михайлівську;
  • вʼЇзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Єднання;
  • вʼїзд з с.Городецьке (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на перехресті вул. Городецька - вул. Максима Залізняка м. Умань;
  • вʼїзд. з с. Родниківка (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на вул. Київській, м. Умань.

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Забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.

"Прошу бути толерантними та з розумінням віднестися до ситуації", - додала Плетньова.

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Топ коментарі

  • lubava ffe54244
    В нас війна, а в країну можуть їхати особи не зрозуміло з якими намірами! Впершу чергу потрібно думати про безпеку місцевого населення. Це *******.
  • lubava ffe54244
    Хасиди збиратися можуть, а мітинги і вибори провести неможливо!? ПАРАДОКС..
  • Алекс Мышкевич
    я не здивуюсь, якщо на Умань впаде "украинская зенитная ракета преступного киевского режима" 😕

    бережи вас Бог, хасиди!
    із Рош га-Шана !
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