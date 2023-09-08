В окупованій частині Запорізької області бракує майже 3 тис. лікарів, - мер Мелітополя Федоров
90616
На тимчасово окупованій території Запорізької області дефіцит лікарів - 3 тис. осіб.
Про це під час пресмарафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За неофіційними даними, на тимчасово окупованій території Запорізької області дефіцит лікарів - щонайменше три тисячі", - зазначив мелітопольський мер.
За його словами, це свідчить про те, що частина медиків виїхала з окупації, а інші - відмовляються працювати на загарбників.
"Я також не знаю жодного факту, щоб хтось із лікарів окупованого Мелітополя погодився працювати у ворожих військових шпиталях", - наголосив Федоров.
Утім, зауважив він, брак лікарів відбивається і на місцевих мешканцях, які не можуть отримати кваліфікованої медичної допомоги.