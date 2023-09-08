В окупованій частині Запорізької області бракує майже 3 тис. лікарів, - мер Мелітополя Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області дефіцит лікарів - 3 тис. осіб.

Про це під час пресмарафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За неофіційними даними, на тимчасово окупованій території Запорізької області дефіцит лікарів - щонайменше три тисячі", - зазначив мелітопольський мер.

За його словами, це свідчить про те, що частина медиків виїхала з окупації, а інші - відмовляються працювати на загарбників.

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"Я також не знаю жодного факту, щоб хтось із лікарів окупованого Мелітополя погодився працювати у ворожих військових шпиталях", - наголосив Федоров.

Утім, зауважив він, брак лікарів відбивається і на місцевих мешканцях, які не можуть отримати кваліфікованої медичної допомоги.