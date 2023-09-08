ДБР готове співпрацювати та надати спецдоповідачці ООН інформацію про злочини РФ в Україні

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання Еліс Джілл Едвардс обговорив питання співпраці.

Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Сухачов поінформував доповідачку ООН про функціонування ДБР в умовах воєнного стану, участь працівників Бюро у протидії російській агресії, а також результати діяльності у сфері протидії катуванням.

Своєю чергою Едвардс висловила занепокоєння повідомленнями та свідченнями, які вказують на те, що російські військові в Україні постійно й навмисно завдають фізичного й психологічного болю та страждань українським цивільним мешканцям та військовополоненим.

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"Катування є воєнним злочином, а систематична або широко поширена практика тортур є злочином проти людяності", – сказала вона.

Вона також розповіла про підготовку звіту за результатами візиту до України та зустрічі з представниками державних органів України.

Сухачов запевнив Едвардс у готовності до співпраці та надання інформації, якої вона може потребувати для виконання свого мандата й підготовки відповідного звіту.

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"Ми готові надати вам та вашим колегам будь-яку інформацію та іншим чином сприяти здійсненню вашої діяльності. Увесь світ має знати, які звірства вчиняються росіянами на території України, та вжити рішучих заходів до припинення цієї агресії", – сказав він.

Варто нагадати, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України в Державному бюро розслідувань було створено окреме управління, діяльність якого спрямована на розслідування злочинів, пов’язаних із воєнними діями.

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