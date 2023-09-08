ДБР готове співпрацювати та надати спецдоповідачці ООН інформацію про злочини РФ в Україні
Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Сухачов поінформував доповідачку ООН про функціонування ДБР в умовах воєнного стану, участь працівників Бюро у протидії російській агресії, а також результати діяльності у сфері протидії катуванням.
Своєю чергою Едвардс висловила занепокоєння повідомленнями та свідченнями, які вказують на те, що російські військові в Україні постійно й навмисно завдають фізичного й психологічного болю та страждань українським цивільним мешканцям та військовополоненим.
"Катування є воєнним злочином, а систематична або широко поширена практика тортур є злочином проти людяності", – сказала вона.
Вона також розповіла про підготовку звіту за результатами візиту до України та зустрічі з представниками державних органів України.
Сухачов запевнив Едвардс у готовності до співпраці та надання інформації, якої вона може потребувати для виконання свого мандата й підготовки відповідного звіту.
"Ми готові надати вам та вашим колегам будь-яку інформацію та іншим чином сприяти здійсненню вашої діяльності. Увесь світ має знати, які звірства вчиняються росіянами на території України, та вжити рішучих заходів до припинення цієї агресії", – сказав він.
Варто нагадати, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України в Державному бюро розслідувань було створено окреме управління, діяльність якого спрямована на розслідування злочинів, пов’язаних із воєнними діями.