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ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ, причетних до порушення прав людини

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ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ, причетних до порушення прав людини
Європейський союз запровадив додаткові санкції проти причетних до порушення прав людини громадян Російської Федерації. Санкції також торкнулися їхніх поплічників у Криму.

Про це повідомляє офіційний вісник ЄС, передає Цензор.НЕТ. 

Під санкції потрапили: 

  • Олена Вікторівна Подольна - заступник прокурора "Сімферопольського районного суду" в Криму;
  • Денис Володимирович Коровін - співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
  • Длявер Меметович Берберов - Суддя "Сімферопольського районного суду" в Криму;
  • Віталій Олегович Власов - Слідчий Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
  • Віктор Вікторович Крапко - Суддя "Верховного суду Республіки Крим";
  • Анастасія Іванівна Супряга - Прокурор у "Прокуратурі Криму".

Перелічені особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. Єсипенка засудили до 6 років в'язниці за те, що він критикував режим російського диктатора Володимира Путіна і засуджував вторгнення РФ в Україну.

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