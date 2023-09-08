ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ, причетних до порушення прав людини
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Європейський союз запровадив додаткові санкції проти причетних до порушення прав людини громадян Російської Федерації. Санкції також торкнулися їхніх поплічників у Криму.
Про це повідомляє офіційний вісник ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Під санкції потрапили:
- Олена Вікторівна Подольна - заступник прокурора "Сімферопольського районного суду" в Криму;
- Денис Володимирович Коровін - співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
- Длявер Меметович Берберов - Суддя "Сімферопольського районного суду" в Криму;
- Віталій Олегович Власов - Слідчий Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
- Віктор Вікторович Крапко - Суддя "Верховного суду Республіки Крим";
- Анастасія Іванівна Супряга - Прокурор у "Прокуратурі Криму".
Перелічені особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. Єсипенка засудили до 6 років в'язниці за те, що він критикував режим російського диктатора Володимира Путіна і засуджував вторгнення РФ в Україну.