Бойовику "ЛНР", який воював проти України та потрапив у полон під Кліщіївкою на Донеччині, оголошено про підозру, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру бойовику так званої "ЛНР", який воював проти ЗСУ та потрапив у полон поблизу села Кліщіївка Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2014 році житель м. Петрово-Красносілля вступив на посаду "стрілка" до складу "Вовчої сотні". Підрозділ входив до незаконного збройного формування "перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська донського імені Платова".

Надалі він продовжив "служити" у "7-й окремій мотострілковій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" на аналогічній посаді.

"Підозрюваний займався проведенням розвідки українських позицій та брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на території Луганської області.

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На початку серпня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині його затримали", - зазначили у пресслужбі.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).