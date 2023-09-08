Бойовику "ЛНР", який воював проти України та потрапив у полон під Кліщіївкою на Донеччині, оголошено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у 2014 році житель м. Петрово-Красносілля вступив на посаду "стрілка" до складу "Вовчої сотні". Підрозділ входив до незаконного збройного формування "перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська донського імені Платова".
Надалі він продовжив "служити" у "7-й окремій мотострілковій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" на аналогічній посаді.
"Підозрюваний займався проведенням розвідки українських позицій та брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на території Луганської області.
На початку серпня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині його затримали", - зазначили у пресслужбі.
Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).