США продовжили навчання українців на танках Abrams на кілька тижнів

На запит України майже 200 українських військових продовжать іще кілька тижнів вдосконалювати навички управління та ремонту американських танків Abrams.

Про це повідомив у коментарі "Голосу Америки" речник Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на запит української сторони навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України.

"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові, – заявив О'Доннелл, додавши, що тренування займуть кілька тижнів.

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.

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