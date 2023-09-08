Євросоюз про снаряди зі збідненим ураном: Нас непокоїть агресія Росії, а не зброя, яку союзники надають Україні

Євросоюз занепокоєний не постачанням союзниками зброї Україні, а наслідками для глобальної безпеки і здоров’я людей ядерних загроз з боку Росії та спроб РФ перетворити продовольство на зброю.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, відповідаючи на запитання журналістів щодо наміру США надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном, що нібито можуть завдати шкоди довкіллю та здоров’ю українців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не буду коментувати дії наших трансатлантичних партнерів, але можу звернути увагу на одне. Українська армія та населення України борються за виживання, ведучи оборонну та справедливу війну проти агресії. Я б не хвилювався стосовно того, що союзники поставляють Україні, аби допомогти їй захиститися. Проте я би хвилювався через ядерну гру, в яку грає Путін, … та його спроби перетворити продовольство на зброю", - заявив Стано.

Як приклад він навів ситуацію навколо Запорізької АЕС, переміщення та розгортання в Білорусі російської ядерної зброї, а також обстріли російськими військами української портової інфраструктури, які здійснюються з очевидною метою поглибити глобальну продовольчу кризу, "підштовхнути" ціни вгору.

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"Ми дійсно дуже занепокоєні наслідками для довкілля, для здоров’я людей, для глобальної безпеки тієї злочинної агресії, яка була розв’язана Путіним проти українського народу. Ми дуже занепокоєні цими наслідками, і не лише в Європі, й в усьому світі, через цю ядерну гру, в яку він грає… Ми занепокоєні через кризу, яку він поглиблює, атакуючи портову інфраструктуру та сільськогосподарські об’єкти в Україні, щоб не дозволити їй експортували зерно до країн, де люди потребують його найбільше", - наголосив речник ЄС.

Він підкреслив, що Євросоюз та його союзники відповідають на потреби української армії, яка бореться за майбутнє своєї країни та за, власне, існування української нації. Саме це, а також руйнівні наслідки путінської агресії є предметом занепокоєння Євросоюзу.

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"Коли йдеться про військову підтримку та поставки зброї, яку союзники надають Україні, її головним призначенням є пересвідчитися, що Україна переможе у цій справедливій війні ... проти злочинної та жорстокої агресії", - заявив Стано.

Як повідомлялося, Пентагон 6 вересня оголосив про виділення Україні чергового пакету оборонної допомоги загальною вартістю 175 млн дол. Серед іншого до нього увійшли й бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams. Офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх також наголосила, що танкові снаряди зі збідненого урану, згідно з науковими дослідженнями та статистичними даними, не збільшують ризиків виникнення онкологічних захворювань, як про це заявляють російські посадовці.