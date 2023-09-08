Естонія змінює умови тимчасового захисту для українських біженців

В Естонії змінюють терміни тимчасового захисту українським біженцям. Раніше такий захист надавався на рік з наступним продовженням на 12 місяців. Тепер дія гуманітарного заходу закінчиться через півтора року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, нові правила набудуть чинності з 10 вересня 2023 року.

"Впровадженням цієї зміни ми заощадимо час як військовим біженцям, так і Департаменту поліції та прикордонної охорони. Якби ми продовжили дотримуватися нинішньої практики, то наступної зими нам потрібно було б продовжувати тимчасовий захист військових біженців на пару місяців. Довелося б даремно "ганяти" людей, які втекли від війни", – пояснила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пилдма.

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Відбудуться зміни і в порядку продовження тимчасового захисту. Для продовження статусу необхідно буде зробити в бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони нове фото на документ. Також людям можуть ставити додаткові питання щодо обставин їхнього прибуття до Естонії.

"Таким чином ми забезпечимо, щоб людині було видано документ із новим фото і додатково зможемо переконатися в тому, що надаємо допомогу тим, хто справді втік до Естонії від війни", – зазначила чиновниця.

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