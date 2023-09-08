Податкові перевірки планують відновити у повному обсязі попри обіцянки, - екснардепка Острікова

Згідно з внесеним урядом законопроєктом, із першого жовтня планується відновити у повному обсязі планові та позапланові податкові перевірки, хоча раніше влада обіцяла, що цього не станеться до завершення дії воєнного стану.

Про це у фейбуці повідомила екснардепка Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Починаю підтримувати тезу Президента про "податкову без податківців", бо почитала внесений урядом законопроєкт. Жесть! З 1 жовтня пропонують повністю відновити планові перевірки, які від серпня стосувалися лише фін установ і тих, хто займається підакцизними товарами та азартними іграми. При цьому лишають норму, що зміни до плану-графіку можуть вноситись щомісячно", - пише вона.

Острікова додає, що також планується відновити позапланові перевірки у повному обсязі. Якщо законопроєкт не встигнуть ухвалити до 1 жовтня, але в такому разі перевірки повернуть 1 листопада.

"Невже насправді саме зараз настав час для повного відновлення всіх перевірочних заходів?! Було стільки заяв та обіцянок, що перевірки відновляться лише для великого бізнесу, для бізнесу з оборотом від 40 млн грн, для тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі… Виходить, все це виявилось пустими розмовами?!" - зазначає Острікова.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про овернення довоєнних податків – це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Згодом з'ясувалося, що перед голосуванням за прийняття законопроєкту №8401 у другому читанні за наполяганням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми до нього внесли поправки, не погоджені із Міжнародний валютним фондом. Зокрема, із закону виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважував, що не впевнений, що внесені поправки відповідають зобов'язанням України перед МВФ, але Шурма нібито обіцяв "вирішити це питання".

Однак погодити зміни з МВФ Офісу президента не вдалось і Кабінет міністрів 5 вересня схвалив проєкт окремого закону про скасування мораторію на проведення податкових перевірок, який мав би запрацювати з 1 жовтня 2023 року.

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