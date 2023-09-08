Данія передала Україні перші 10 з подарованих танків Leopard 1

До України прибули перші подаровані Данією, Німеччиною й Нідерландами 10 танків Leopard 1. Решта вже в дорозі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі", - заявили в Збройних силах Данії.

Зазначається, що данські військові в Німеччині навчають українських воїнів користуватись цими танками.

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", - заявив командувач армії Арпе Нільсен.

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Раніше виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1.