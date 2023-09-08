В Одесі на прилавках рекламують нелегальні сигарети, - ексміністр

В Україні процвітають сірі схеми ухиляння від оподаткування і продаж нелегальних тютюнових виробів. У магазинах Одеси, зокрема, рекламують нелегальні цигарки.

Про це у Facebook повідомив ексвіцепрем'єр-міністр України, віцепрезидент Червоного Хреста України Павло Розенко, передає Цензор.НЕТ.

"Новий очільник Міноборони Умеров заявляє, що для поточного фінансування армії не вистачає 250 млрд. гривень! Пенсії в Україні були востаннє підвищені у березні цього року і більше ніяких підвищень в цьому році не передбачено. А біля 80% пенсіонерів отримує пенсію нижче фактичного прожиткового мінімуму (7200-7500 гривень).

Коштів немає, кажуть нам. ТАК Є Ж ВОНИ! Зверніть увагу на фото! Бачите ціну пачки цигарок в продажу за 47 гривень. Спитаєте, а в чому фокус??

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А фокус в тому, що за підрахунками асоціації "Укртютюн" на кожну пачку з 20 цигарок податкові сплати мають складати біля 58-60 гривень!!

Це -



- мінімальне акцизне зобов’язання = 41,9 грн.

- ПДВ 20 % = 13,3 грн.

- акцизний податок з роздрібного продажу 5 % = 3,8 гривень", - пояснив він.

За його словами, це означає, що пачка цигарок коштує менше, ніж сплачені за неї податки (58-60) грн.

"А що це означає? Що в Україні і далі процвітають сірі схеми ухиляння від оподаткування і продаж "контрабасу". Табачні вироби можуть стати суттєвим джерелом поповнення державного бюджету і фінансування як ЗСУ, так і соціальних програм.

От і питання:

- у кого в кишенях осідають ці кошти?

- скільки ще раз треба поміняти керівництво податкової, митниці, бюро економічної безпеки (БЕБ), щоби побороти це зло?

- скільки ще парламентських комісій треба створити щоби і у Верховній Раді побачили цю проблему?" - підсумував Розенко, додавши, що фото йому надіслали знайомі з Одеси.

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