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В Одесі на прилавках рекламують нелегальні сигарети, - ексміністр

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В Одесі на прилавках рекламують нелегальні сигарети, - ексміністр
В Україні процвітають сірі схеми ухиляння від оподаткування і продаж нелегальних тютюнових виробів. У магазинах Одеси, зокрема, рекламують нелегальні цигарки.

Про це у Facebook повідомив ексвіцепрем'єр-міністр України, віцепрезидент Червоного Хреста України Павло Розенко, передає Цензор.НЕТ.

"Новий очільник Міноборони Умеров заявляє, що для поточного фінансування армії не вистачає 250 млрд. гривень! Пенсії в Україні були востаннє підвищені у березні цього року і більше ніяких підвищень в цьому році не передбачено. А біля 80% пенсіонерів отримує пенсію нижче фактичного прожиткового мінімуму (7200-7500 гривень).

Коштів немає, кажуть нам. ТАК Є Ж ВОНИ! Зверніть увагу на фото! Бачите ціну пачки цигарок в продажу за 47 гривень. Спитаєте, а в чому фокус??

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В Одесі на прилавках рекламують нелегальні сигарети, - ексміністр 01

А фокус в тому, що за підрахунками асоціації "Укртютюн" на кожну пачку з 20 цигарок податкові сплати мають складати біля 58-60 гривень!!

Це -

- мінімальне акцизне зобов’язання = 41,9 грн.
- ПДВ 20 % = 13,3 грн.
- акцизний податок з роздрібного продажу 5 % = 3,8 гривень", - пояснив він.

За його словами, це означає, що пачка цигарок коштує менше, ніж сплачені за неї податки (58-60) грн.

"А що це означає? Що в Україні і далі процвітають сірі схеми ухиляння від оподаткування і продаж "контрабасу". Табачні вироби можуть стати суттєвим джерелом поповнення державного бюджету і фінансування як ЗСУ, так і соціальних програм.

От і питання:
- у кого в кишенях осідають ці кошти?
- скільки ще раз треба поміняти керівництво податкової, митниці, бюро економічної безпеки (БЕБ), щоби побороти це зло?
- скільки ще парламентських комісій треба створити щоби і у Верховній Раді побачили цю проблему?" - підсумував Розенко, додавши, що фото йому надіслали знайомі з Одеси.

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Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    Зробіть нормальну ціна на цигарки, ссуки! Зараз війна, люди знервовані, комусь вони морально допомагають перенести страхіття війни. Не маєте морального права таке робити. Хоча про яку мораль зеленого шобла в зраді я говорю....
  • Александр Ассаф
    Зробить нормальні ціни на цигарки. Бо своїми акцизами задовбали в тричи більше ніж самі цигарки. Зелена шобла-*****.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Яка МІСЦЕВА влада, яку призначали приЗевладні, такі її наслідки!! Повна немічність та недоБачання !! Виходить, влада теж, уся в долі… Чекають на черговий приїзд Блімкіна, щоб мордою натискав у це лайно!! Бо для місцевої влади, це прийнятно та гарний сморід..
    Поки Сонце зійде, роса Очі виїсть!!
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