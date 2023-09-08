МЗС: Україна ініціює включення "виборів" РФ на окупованих територіях в резолюцію Генасамблеї ООН

Україна ініціює включення до резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо фейкових виборів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко під час пресмарафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, оголошені Росією незаконні вибори на окупованих територіях суперечать українському, міжнародному законодавству, зокрема, Статуту ООН, тому що це територія України, де діють українські закони.

Ніколенко зауважив, що тема псевдовиборів не нова, і нагадав, що після фейкового "референдуму" в Криму в березні 2014 року Росія проводила інші незаконні вибори на окупованих територіях.

За словами речника МЗС, з того часу Україна відпрацювала міжнародний механізм реагування на такі події: незаконні вибори були відображені в резолюціях Генасамблеї ООН. Там чітко зазначено, що вони є незаконними, не призводять до жодних юридичних наслідків і не змінюють статусу тимчасово окупованих територій України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС закликає світ засудити незаконні "вибори" РФ на окупованих територіях

"Так само і цього разу Україні ініціює включення факту проведення незаконних виборів на окупованих територіях в офіційні документи ООН – я маю на увазі резолюції, які ухвалюються наприкінці року, які стосуються ситуації в Криму та на тимчасово окупованих територіях", - сказав Ніколенко.

Ця тематика не має сходити з радарів уваги міжнародної спільноти, тому Україна разом зі США та Албанією ініціювала сьогодні термінове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене тематиці незаконних виборів на окупованих територіях, уточнив речник.

"Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН засудять проведення виборів (на тимчасово окупованих територіях України. – ред.), а також обговорять шляхи, яким чином можна реагувати в подальшому, аби такі вибори не відбувалися", - сказав Ніколенко.

Читайте також: Тих, хто підтримає російські фіктивні вибори на окупованих територіях України, чекають санкції, - Блінкен

Україна і партнери використають трибуну Радбезу ООН, щоб порушити це питання на найвищий міжнародний рівень, а надалі постійно тримати це питання у фокусі уваги міжнародної спільноти, наголосив речник МЗС України.