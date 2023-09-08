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Попередньо, ворог вдарив по Кривому Рогу ракетою "Іскандер К", - Ігнат

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Попередньо, ворог вдарив по Кривому Рогу ракетою "Іскандер К", - Ігнат
За попередніми даними, росіяни вдарили по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі ракетою "Іскандер К", хоча це міг бути і артилерійський обстріл.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Попередні результати - "Іскандер К" по Кривому Рогу. Можливий все-таки артилерійський обстріл. Це можуть бути реактивні системи залпового вогню, зокрема, це що стосується і півночі, і східних областей. Остаточно скажуть фахівці, які працюють на місці, де будуть знайдені уламки ракет - двигун, елементи, за якими можна ідентифікувати тип боєприпасу", - зазначив Ігнат.

Він додав, що у випадку Кривого Рогу, який є прифронтовим містом, ворог завдає удари з невеликої відстані, тому сигнали повітряної тривоги не встигають спрацювати.

Як зауважив Ігнат, у прифронтових регіонах ворог може задіювати при обстрілах як балістичне озброєння, так і С-300, РСЗВ, ракети "Іскандер" з маркуванням К, які можуть запускатися з порівняно невеликих відстаней.

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Нагадаємо, сьогодні російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула 1 особа, а 60 постраждали.

Топ коментарі

  • discovery
    кацапня заспокойтеся - нема, в тому рогу ні папи сані ні мами ріми,
    вони в хайфе, чи на берегах не злих Італії - їбаште в туда!
  • Панас Стець 477f2171
    який артилерійський "обстріл"? відрізнити вибух ракети від артвибуху вже не здатен? яка кацапарта може достати до кривого рогу????
  • Urs
    несе шо попало. Від лівого берега до Кривого Рогу 80 км.
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