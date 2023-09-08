За причетність до псевдовиборів загрожує 15 років ув’язнення. Крім того, будуть розроблені механізми люстрації, - Мінреінтеграції

Особи, які брали участь у підготовці та проведенні Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, понесуть кримінальну відповідальність.

На цьому наголосив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Багато з цих людей, які залучені до "виборів", чомусь мають думку, що за це не будуть покарані, бо це не в межах компетенції нашого Кримінального кодексу. ...Стаття 111 якраз і передбачає покарання до 15 років ... за підготовку, пропаганду, участь у псевдорефрендумі. Тобто, ці люди, коли території будуть звільнені, будуть однозначно притягнені до відповідальності. Чомусь вони вважають, що у тих, в кого немає на руках крові, не буде мати кримінальної відповідальності. Але ці люди - злочинці за українським законодавством. І ми їх фіксуємо, ми їх знаємо", - сказав Стельмах.

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Він пояснив, що є пряма та опосередкована залученість до так званого виборчого процесу. Наприклад, директор школи, який дозволяє відкрити "виборчі дільниці" на території навчального закладу, підпадає під кримінальну відповідальність. Так само як і головний лікар медзакладу, де відкривають "виборчу дільницю".

"Можливо, він діє під примусом, але у будь-який момент він може звільнитися з посади головного лікаря і не переходити ту межу, за якою вже наступає кримінальна відповідальність. Це вибір кожної людини", - зауважив заступник міністра.

Стельмах додав, що українська влада готує низку нормативно-правових актів щодо правового режиму на тимчасово окупованих територіях, де, зокрема, буде зафіксована відповідальність за ті чи інші злочини.

"Значна кількість (людей - ред.) буде притягнена до відповідальності, або будуть розроблені певні законодавчі механізми певної люстрації. Навіть якщо вони опосередковано й під примусом брали участь (в організації псевдовиборів - ред.)", - наголосив він.

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Представник Мінреінтеграції закликав громадян шукати шляхи та евакуйовуватися з окупованих територій, зокрема щоби уникнути участі в організованих загарбниками незаконних виборах. Держава надає евакуйованим житло, статус ВПО та фінансову допомогу.

Учасники пресмарафону обговорювали суспільно-політичну ситуацію, псевдовибори, гуманітарну кризу та порушення міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях. У заході взяли участь представники Сил оборони, місії ЄС в Україні, МЗС, Мінреінтеграції, Міністерства культури та інформаційної політики, громадських організацій, а також громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року псевдовиборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ці незаконні вибори не матимуть жодних правових наслідків та не приведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій.