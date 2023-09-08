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Контрнаступ ЗСУ йде швидше, ніж затверджуються нові пакети санкцій проти РФ, - Зеленський

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Контрнаступ ЗСУ йде швидше, ніж затверджуються нові пакети санкцій проти РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається швидше, аніж ЄС ухвалює рішення про запровадження нових санкційних пакетів проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на відкритті щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".

"Наші кроки швидші, ніж нові санкційні пакети.... Ми йдемо вперед, ми дійдемо до кінця, але не до кінця нашої держави, а до кінця життя нашого сусіда на нашій території. На своїй території, той сусід нехай робить, що він хоче, але не втручаючись у наш моральний простір, у нашу незалежність і в наші домівки. І ми обов'язково це зробимо, тому що ми в цьому впевнені", - сказав президент.

Говорячи про постачання озброєнь, Зеленський зазначив, що "є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ, звільнення нашої території. Якщо в небі нас немає, а є Росія, все дуже просто - вони зупиняють нас із неба, зупиняють наш контрнаступ".

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Топ коментарі

  • Сергей121
    Черговий набір слів без всякого впливу розуму, бо його там немає. Боже, і це, *****(!!!), президент моєї держави! Чому так - воно несе пургу, а соромно мені? 73% - як я вас презираю за те, що ви зробили.
  • Энди Мир
    ????

    А швидше ніж розкрадаються гроші українців?
  • Пофистал Дидославний
    ххаххахахх а у нас все санкции введены? У всей ваты бабло конфисковано? Лицемение аж пре
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