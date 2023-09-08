Росія відправить 1 млн тонн зерна до Туреччини для країн Африки, - ЗМІ
Про це повідомляє турецьке видання Sabah, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, планується транспортувати зерно з Росії суднами місткістю 25 тис. тонн і здійснити перевезення загалом 40 суднами.
"Якщо 44 відсотки зерна з України йде в європейські країни, природно, РФ не дивиться на це позитивно. Під час сьогоднішньої зустрічі Путін заявив, що вони готові відправити в африканські країни, які цього потребують, 1 млн тонн зерна. Ми можемо перетворити це зерно на борошно і відправити його в африканські країни", - заявив Ердоган за результатами зустрічі в Сочі у понеділок, 4 вересня.
"Ми працюємо над відправкою 1 мільйона тонн зерна з Росії в Африку з катарським фінансуванням через Туреччину за пільговою ціною", - додав очільник Кремля.
Найближчими днями судна зможуть почати завантаження зерном у російських портах Туапсе і Новоросійськ.
"Після того, як кораблі прибудуть до Туреччини, зерно перероблять на приватних борошномельних підприємствах", - повідомляє видання.
Насамперед перероблене на борошно зерно планують відправити до Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Еритреї та Центральноафриканської Республіки. Пріоритет надаватиметься країнам, які не мають потужностей з перероблення. Також розглядається постачання борошна в Чад, Лівію, Джибуті, Ємен та Ефіопію.