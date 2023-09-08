Послаблення санкцій в обмін на "зернову угоду" стане перемогою російського продовольчого шантажу, - МЗС
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу. Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки", - йдеться в повідомленні.
Речник наголосив, що Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що генсек ООН Гутерріш запропонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову угоду з чотирьох пунктів, щоб повернути Росію до "зернової угоди".