Послаблення санкцій в обмін на "зернову угоду" стане перемогою російського продовольчого шантажу, - МЗС

Міжнародна спільнота не має заохочувати РФ до використання шантажу та пропонуючи поступки.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу. Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки", - йдеться в повідомленні.

Речник наголосив, що Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що генсек ООН Гутерріш запропонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову угоду з чотирьох пунктів, щоб повернути Росію до "зернової угоди".

Також читайте: ЄС запровадив санкції проти співробітників ФСБ, причетних до порушення прав людини