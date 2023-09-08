У США все ще забагато російських шпигунів, - директор ФБР Рей

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей попередив, що кількість російських шпигунів, які працюють у Сполучених Штатах, "все ще занадто велика", попри спроби видворити їх з країни.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Слід російської розвідки, а під цим поняттям я маю на увазі офіцерів розвідки, все ще занадто великий у Сполучених Штатах, і ми постійно стикаємося з нею, намагаємось блокувати, запобігати та перешкоджати всіма способами, якими можемо", - сказав Рей під час промови в Музеї шпигунства у Вашингтоні.

При цьому він відзначив прогрес щодо зменшення російських шпигунів у США.

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"Я скажу, що за останні кілька років США досягли значних позитивних успіхів у зменшенні кількості офіцерів російської розвідки у Сполучених Штатах, фактично вигнавши їх", — додав Рей.

Зазначається, що загроза від російських шпигунів, які діють на території США, не нова.

У 2018 році Сполучені Штати вислали 60 російських дипломатів, яких ідентифікували як агентів розвідки, а також наказали закрити російське консульство в Сіетлі у відповідь на ймовірне використання Росією нервово-паралітичної речовини для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, який жив у Британії.

На Росію працюють не лише "традиційні офіцери розвідки". Так, у 2020-му році у США арештували громадянина Мексики, звинувативши його у допомозі російській розвідці.