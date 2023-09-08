Ракети Taurus неможливо передати Україні так само швидко, як танки чи ППО, - Бербок

Далекобійні крилаті ракети німецького виробництва Taurus неможливо надати Україні так само швидко, як це було з танками Leopard та системою протиповітряної оборони Iris-T.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe та французькій Ouest France, яке наводить Європейська правда.

За її словами, щоб звільнити свої території та завдати удару по російських лініях постачання за лінією оборони, необхідно подолати мінний пояс, тому запит України на ракети з більшим радіусом дії є більш ніж зрозумілим.

Водночас вона закликала до ретельного розгляду цього питання.

"Це не те, що можна зробити швидко – як у випадку з танками Leopard та системою протиповітряної оборони Iris-T, адже кожна деталь має бути з'ясована заздалегідь", – наголосила Бербок.

Відповідаючи на запитання, чи слід запрограмувати крилаті ракети таким чином, щоб вони не могли досягати території РФ, вона заявила, що інші країни-партнери також ставили собі подібні питання і знайшли для них рішення.

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