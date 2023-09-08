Важливо, щоб переговори про вступ України до Євросоюзу почалися вже цього року, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Євросоюз почати переговори з Україною щодо її вступу до ЄС вже цього року. Він вважає, що європейська перспектива вдихне в українців нові сили для боротьби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, важливо, щоб переговори про вступ України до Євросоюзу почалися вже цього року. Він додав, що Вільнюс готовий поділитися з Києвом своїм досвідом та консультаціями.

"Чітка європейська перспектива вдихне в українців, які б'ються на полі бою, нові сили продовжувати боротьбу за свою країну", – зазначив Науседа.

Також читайте: Україна буде в ЄС, це 100%, - Маасікас

Президент Литви заявив про необхідність продовження і посилення санкцій ЄС проти РФ, а також закликав стежити, щоб ці обмеження не обходили.

Крім того, Науседа наголосив, що для відновлення України Захід має домовитися про використання заморожених російських коштів.

"Це питання вже давно стоїть у нашому порядку денному, тому настав час знайти рішення", – резюмував він.

Також читайте: Глава МЗС Литви Ландсбергіс: Очікуємо, що переговори про вступ України в ЄС почнуться наприкінці цього року