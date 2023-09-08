НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику "Приватбанку" Ігорю Коломойському вжили заходів щодо арешту його активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

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"Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою", - пояснили в НАБУ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Ввечері того ж дня Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або внесення застави розміром 509 млн грн.

Адвокати Ігоря Коломойського заявили про те, що вони чекають повний текст судового рішення, щоб подати на нього апеляцію. До подання апеляції ніхто заставу вносити не буде.

7 вересня НАБУ повідомило Коломойському про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку".