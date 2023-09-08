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НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

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НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику "Приватбанку" Ігорю Коломойському вжили заходів щодо арешту його активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

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До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойському повідомлено про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку", - НАБУ. ВIДЕО

"Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою", - пояснили в НАБУ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Ввечері того ж дня Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або внесення застави розміром 509 млн грн.

Адвокати Ігоря Коломойського заявили про те, що вони чекають повний текст судового рішення, щоб подати на нього апеляцію. До подання апеляції ніхто заставу вносити не буде.

7 вересня НАБУ повідомило Коломойському про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Віднині всі чиновники САП і НАБУ стали баригами, які розікрали нашу Армію, і вбили свого брата. Дивіться правду на "Лайноплюсах"!
  • Галина Боброва a5494c7d
    Жги,Байден!
    Хотите самолеты и танки,пан президент?
    Меняем самолеты и танки на Беню
    Я - за!!
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Кто-то писал, что нужно следить за риторикой местной скабеевой - Мосейчук. Если на Беню наедут серьезно, то она перестанет петь песни про величайшего лидера современности и начнет критиковать власть. Пока такого не наблюдается.
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