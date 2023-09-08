МЗС про ймовірність засудження агресії РФ у декларації саміту G20: "Процес іще триває"

Україна сподівається на засудження російської агресії у підсумковій декларації саміту лідерів G20.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко під час пресмарафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що (на саміті G20 – ред.) буде ухвалено сильний текст, який засудить російську агресію. Але з іншого боку, ми розуміємо: якщо Росія є учасницею процесу, тут можуть бути певні нюанси", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що деякі країни, в тому числі РФ, виступають проти формулювань із засудженням агресії проти України і блокують ухвалення фінального комюніке.

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У цьому контексті речник МЗС поінформував, що про підсумкову декларацію G20 йшлося під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва, Україна перебуває у контакті з партнерами з цього питання.

"Процес іще триває", - додав Ніколенко.

Як повідомляв Укрінформ, Індія, яка 9-10 вересня прийматиме саміт G20, запропонувала проєкт підсумкової декларації без засудження агресії РФ проти України, але цей варіант не влаштовує ЄС та інших союзників України.

Сьогодні ЗМІ з посиланням на індійського переговорника Амітаба Канта повідомили, що переговорники країн G20 майже узгодили підсумкову декларацію лідерів.