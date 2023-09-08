Дві третини з $1 мільярда, обіцяних США, підуть на військову та цивільну допомогу у сфері безпеки, - Шмигаль

Дві третини мільярда доларів заморожених активів російських олігархів, які США планують передати Україні, підуть на військову та цивільну допомогу у сфері безпеки

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва анонсував додатковий пакет підтримки нашої держави на $1 млрд. Дві третини від цієї суми піде на нову військову та цивільну допомогу у сфері безпеки", - зазначив Шмигаль.

З цієї суми Україна вже отримала $5,4 млн.

"США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Йдеться про перші $5,4 млн, які буде спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо", - наголосив він.

Шмигаль додав, що Україна змусить Росію заплатити за всі злочини й руйнування, зокрема фінансово.

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Нагадаємо, під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вперше передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.