Гутерріш про війну в Україні: Не вірю в мирне рішення в найближчому майбутньому

Найближчим часом мирного рішення щодо війни в Україні не буде, оскільки сторони конфлікту вирішили продовжувати бойові дії.

Про це заявив Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Генсек ООН зазначив, що у війні Росії проти України надзвичайно важливими є всі зусилля щодо посередництва для врегулювання ситуації.

"Я не дуже вірю, що в найближчому майбутньому ми отримаємо мирне рішення. Я вважаю, що дві сторони все ж таки вирішили продовжувати конфлікт. І, звичайно, треба віддати належне всім тим, хто з добрими намірами намагається зробити все можливе, щоб ця драматична ситуація знайшла своє завершення", - заявив Гутерреш.

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