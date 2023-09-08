Україна готується підписати оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою, - Шмигаль

Уряд у межах підготовки до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою погодив відповідний проєкт розпорядження Президента.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Це сучасна, прогресивна угода, яка важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами та розвитку цифрової торгівлі. У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом "відкрито все, що не зазначено в угоді" — це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з’являються нові сервіси, особливо цифрові", - наголосив Шмигаль.

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За його словами, угода визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці загалом.

"Це спільна мораль, про яку говорив Президент України", - підкреслив глава уряду.

За його словами, ще один важливий елемент угоди — крос-кумуляція товарів.

"Угода передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові також з ЄС, Британії та Ізраїлю, з якими ми також маємо спільні угоди. Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання", - зазначив Прем'єр-міністр.