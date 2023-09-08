Росіяни з артилерії обстріляли околиці Торецька, постраждала родина, зокрема двоє підлітків
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8 вересня росіяни з артилерії обстріляли околиці Торецька на Донеччині, поранили двох підлітків та їхніх батьків.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"8 вересня 2023 року, о 12:20, окупанти обстріляли смт Північне м. Торецька. За попередніми даними, війська РФ атакували населений пункт з артилерії.
Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина, внаслідок чого зазнали поранень двоє братів 14 та 15 років і їхні 37-річна матір й 43-річний батько. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено сусідній житловий будинок.