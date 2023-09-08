Бійці 36-ї ОБрМП отримали комплекс БПЛА "H10 Poseidon". ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
"Ці дрони збережуть не одне життя наших захисників. Тому разом з дронами для мене було честю вручити і сертифікати членам екіпажу БПЛА, які пройшли навчання", – зазначив Порошенко.
Крім того, до безпілотників передається комплекс управління на рухомій базі.
"Це – командний пункт, там є робочі місця і для пілота, і для оператора, і для артилериста, і для командира. Це комплекс, який виготовлений нашою командою. Ми самі його розробили, привезли для цього DAFи за домовленостями з міністром оборони Британії. Для того, щоб оператори сиділи в комфортних умовах, щоб не під дощем, не на вітрі стояли монітори", – розповів Порошенко.