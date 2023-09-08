Росіяни модернізували шахеди та зробили їх менш помітними для українських радарів, - Ігнат

Росіяни модернізують своє озброєння. Зокрема фугасну авіабомбу перетворили на керовану, а шахеди зробили менш помітними для українських радіолокаційних систем.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що ворог зосередився на виробництві дронів, зокрема, за словами Ігната, за рік використання Шахедів ворог зробив їх менш помітними для українських радіолокаційних систем. Фахівці, які досліджують фрагменти чи вцілілі апарти, знаходять там певні елементи модернізації.

Він додав, що росіяни вже переробили фугасну авіаційну бомбу під керовану, тобто збільшили їй радіус застосунку, щоб не входити в зону ураження.

"Ворожий винищувач з відстані 50 км від лінії зіткнення може запустити цю бомбу з висоти понад 10 тис. м, і вона пролетить 70 км для ураження наших позицій. Так, вони хочуть їх ще модернізувати, можливо їх блоки керування, щоб вона була влучнішою. Ми бачимо зараз, що ці бомби не перший місяць застосовуються, і влучність їх не є високою. Вони часто потрапляють і в житлові будинки, цивільні об'єкти, ворог бере кількістю", - сказав Ігнат.

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"Озброєння, яке ворог застосовує проти нас, різне. Ворог буде і може застосовувати і зенітні ракети, і РСЗВ, а також ракети невеликого радіуса дії саме по прифронтових територіях, куди можуть діставати ці засоби. Також не забуваємо про використання ворогом керованих авіабомб, які тактична авіація постійно використовує. Тактичні Су-35 з Азовського моря перш за все застосовують ці бомби. Далі - це ракети далекобійні, високоточні, про які нещодавно говорили в ГУР , яких менше 600 у наявності у окупанта. Це крилаті ракети, балістичні, аеробалістичні, які ворог має у невеликій кількості, але продовжує їх виготовляти на своїх потужностях", - розповів він.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомляли, що кількість застосованих БПЛА цієї ночі вказує на те, що росіянам вдалося налагодили власне виробництво. Також на корпусі БпЛА є відповідне специфічне маркування.

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