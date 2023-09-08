У Чорному морі та дельті Дунаю відбудуться військово-морські навчання "Sea Breeze 23.3" за участю 7 країн, зокрема України
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС Румунії, яке наводить Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.
Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства.
Від ВМС Румунії в навчаннях будуть задіяні морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери та інші плавзасоби, а також фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, морські піхотинці та штабні офіцери.
США в навчаннях візьмуть участь морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолази-сапери з катерами та спеціальною технікою, а від інших країн-учасниць – водолази, фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв і штабні офіцери.