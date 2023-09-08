Для Євросоюзу є пріоритетом поновлення зернової ініціативи, - речник ЄС Стано

Росія блокує зернову ініціативу не лише з політичних міркувань, а й з метою отримання додаткових прибутків від торгівлі зерном і добривами.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано у Брюсселі на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія підриває Чорноморську зернову ініціативу не лише з політичних міркувань, а й задля фінансового прибутку. Тому що вона більше експортують та підвищують прибутки від експорту свого зерна та добрив, намагаючись замістити українських виробників. На додачу вона вже кілька тижнів інтенсивно атакує портову інфраструктуру в Україні, щоб завадити поставкам альтернативними шляхами, такими як "коридори солідарності". Ця... варварська поведінка має припинитися", - наголосив Стано.

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Він нагадав, що започаткування Чорноморської зернової ініціативи було наслідком злочинної агресії з боку Росії та блокування нею українського зернового експорту через Чорне море. Угода, укладена завдяки зусиллям ООН та Туреччини і до якої була долучена Росія, давала змогу поставляти десятки мільйонів тонн зерна споживачам у всьому світі, аби забезпечити продовольством найбільш уразливі країни та зменшити глобальну продовольчу кризу та зростання цін, спричинені діями Путіна.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити злочинну агресію та незаконну блокаду Чорного моря. Поки вони тривають, ми підтримуємо зусилля ООН і Туреччини, а також будь-якої сторони, яка прагне повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи... Для нас це є пріоритетом... І ми, безумовно, підтримуємо всіх партнерів у зусиллях з пошуку шляхів, щоб переконати Росію повернутися до цієї угоди", - сказав речник ЄС.

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Він зауважив, що поки дія Чорноморської зернової угоди не поновлена, Європейський Союз буде активно працювати з Україною та з партнерами, щоб знайти альтернативні шляхи для експорту української сільськогосподарської продукції, зокрема з використанням "коридорів солідарності".